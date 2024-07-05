https://ria.ru/20240705/plennyy-1957530046.html

Пленный рассказал о принуждении подписать контракт с ВСУ

Пленный рассказал о принуждении подписать контракт с ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Пленный рассказал о принуждении подписать контракт с ВСУ

Военнослужащих, проходящих срочную службу на Украине, заставляют подписывать контракты с ВСУ, чтобы отправить их в зону боевых действий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:04

2024-07-05T01:04

2024-07-05T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Военнослужащих, проходящих срочную службу на Украине, заставляют подписывать контракты с ВСУ, чтобы отправить их в зону боевых действий, рассказал РИА Новости военнопленный Валентин Позняков 2002 года рождения. Валентин был призван на срочную службу в 2021 году, служил два с половиной года в войсках радиоэлектронной борьбы на должности оператора. В декабре 2023 года его вынудили подписать контракт с ВСУ, причем бессрочный. "Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны", - сказал собеседник агентства. На вопрос, заставляли ли его подписывать контракт, Позняков ответил утвердительно. "Подписывай контакт, решение всех твоих проблем", - привел военнопленный слова рекрутеров. По словам пленного, половина его призыва подписали контракты. При этом контракт он подписал до конца военных действий. В плен Валентин попал в районе Часова Яра, после обстрела остался один и вышел к российским позициям. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html

https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины