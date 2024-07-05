https://ria.ru/20240705/peskov-1957726907.html
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков
Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:15
2024-07-05T17:15
2024-07-05T17:31
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дмитрий песков
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялись в Москве в пятницу, лидеры обсудили вопросы, связанные с украинским кризисом. По итогам встречи Путин и Орбан сделали заявление для СМИ."Президент же сказал, что сейчас пока нет никаких подвижек. Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается нежелание идти на переговоры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240705/putin-1957729642.html
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Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков
Песков: никаких подвижек к переговорам по Украине нет, видно нежелание Киева