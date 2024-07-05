https://ria.ru/20240705/peskov-1957726907.html

Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков

Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков

Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:15

2024-07-05T17:15

2024-07-05T17:31

украина

киев

дмитрий песков

визит орбана в россию

владимир путин

россия

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялись в Москве в пятницу, лидеры обсудили вопросы, связанные с украинским кризисом. По итогам встречи Путин и Орбан сделали заявление для СМИ."Президент же сказал, что сейчас пока нет никаких подвижек. Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается нежелание идти на переговоры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240705/putin-1957729642.html

украина

киев

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