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Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
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17:15 05.07.2024 (обновлено: 17:31 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957726907.html
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков
Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:15
2024-07-05T17:31
украина
киев
дмитрий песков
визит орбана в россию
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялись в Москве в пятницу, лидеры обсудили вопросы, связанные с украинским кризисом. По итогам встречи Путин и Орбан сделали заявление для СМИ."Президент же сказал, что сейчас пока нет никаких подвижек. Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается нежелание идти на переговоры", - сказал Песков журналистам.
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Подвижек к переговорам с Украиной нет, заявил Песков

Песков: никаких подвижек к переговорам по Украине нет, видно нежелание Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялись в Москве в пятницу, лидеры обсудили вопросы, связанные с украинским кризисом. По итогам встречи Путин и Орбан сделали заявление для СМИ.
"Президент же сказал, что сейчас пока нет никаких подвижек. Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается нежелание идти на переговоры", - сказал Песков журналистам.
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