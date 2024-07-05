https://ria.ru/20240705/peskov-1957700850.html
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков
Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:02
2024-07-05T16:02
2024-07-05T16:19
украина
визит орбана в россию
политика
россия
виктор орбан
венгрия
дмитрий песков
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее вел переговоры по Украине и им курируется весь массив наработок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он, собственно, вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.
https://ria.ru/20240705/orban-1957703914.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d47e36e5d127a6c588b6c9a5ae22217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, визит орбана в россию, политика, россия, виктор орбан, венгрия, дмитрий песков, владимир мединский
Украина, Визит Орбана в Россию, Политика, Россия, Виктор Орбан, Венгрия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков
Песков: Мединский вел переговоры по Украине с Орбаном, он курирует наработки