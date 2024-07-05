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Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
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16:02 05.07.2024 (обновлено: 16:19 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957700850.html
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков
Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:02
2024-07-05T16:19
украина
визит орбана в россию
политика
россия
виктор орбан
венгрия
дмитрий песков
владимир мединский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее вел переговоры по Украине и им курируется весь массив наработок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он, собственно, вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.
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Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков

Песков: Мединский вел переговоры по Украине с Орбаном, он курирует наработки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее вел переговоры по Украине и им курируется весь массив наработок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он, собственно, вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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