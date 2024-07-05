https://ria.ru/20240705/peskov-1957700850.html

Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков

Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Мединский курирует переговоры по Украине с Орбаном, заявил Песков

Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:02

2024-07-05T16:02

2024-07-05T16:19

украина

визит орбана в россию

политика

россия

виктор орбан

венгрия

дмитрий песков

владимир мединский

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку ранее вел переговоры по Украине и им курируется весь массив наработок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он, собственно, вел переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", - сказал Песков, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.

https://ria.ru/20240705/orban-1957703914.html

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украина, визит орбана в россию, политика, россия, виктор орбан, венгрия, дмитрий песков, владимир мединский