https://ria.ru/20240705/peskov-1957660760.html

Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана

Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:13

2024-07-05T14:13

2024-07-05T14:43

визит орбана в россию

политика

россия

венгрия

дмитрий песков

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что продолжительность встречи составит как минимум два-три часа."Столько, сколько потребуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной продолжительности переговоров Путина и Орбана в Кремле. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что встреча продлится как минимум два-три часа.

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

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