https://ria.ru/20240705/peskov-1957660760.html
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:13
2024-07-05T14:13
2024-07-05T14:43
визит орбана в россию
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дмитрий песков
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что продолжительность встречи составит как минимум два-три часа."Столько, сколько потребуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной продолжительности переговоров Путина и Орбана в Кремле. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что встреча продлится как минимум два-три часа.
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
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Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана
Песков: переговоры Путина и Орбана будут продолжаться, сколько потребуется