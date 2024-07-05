https://ria.ru/20240705/peskov-1957632992.html

Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков

Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:33

москва

виктор орбан

специальная военная операция на украине

украина

россия

венгрия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:73:2049:1225_1920x0_80_0_0_c23cbb777b331525de2969dbafc8e878.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео комментария пресс-секретаря российского лидера размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."В том числе, да", - ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.Орбан ранее заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии.Во вторник он посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.

https://ria.ru/20240705/orban-1957631339.html

москва

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, виктор орбан, украина, россия, венгрия, дмитрий песков, владимир путин, в мире, визит орбана в россию