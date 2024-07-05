https://ria.ru/20240705/peskov-1957632992.html
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:33
москва
виктор орбан
специальная военная операция на украине
украина
россия
венгрия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео комментария пресс-секретаря российского лидера размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."В том числе, да", - ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.Орбан ранее заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии.Во вторник он посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
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Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков
Песков: Путин и Орбан обсудят тему Украины