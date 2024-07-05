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Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 05.07.2024 (обновлено: 13:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957632992.html
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков - РИА Новости, 05.07.2024
Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:33
москва
виктор орбан
специальная военная операция на украине
украина
россия
венгрия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео комментария пресс-секретаря российского лидера размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."В том числе, да", - ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.Орбан ранее заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии.Во вторник он посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
https://ria.ru/20240705/orban-1957631339.html
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москва, виктор орбан, украина, россия, венгрия, дмитрий песков, владимир путин, в мире, визит орбана в россию
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Путин и Орбан обсудят тему Украины, сообщил Песков

Песков: Путин и Орбан обсудят тему Украины

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Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео комментария пресс-секретаря российского лидера размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"В том числе, да", - ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.
Орбан ранее заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии.
Во вторник он посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии
Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВиктор ОрбанУкраинаРоссияВенгрияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреВизит Орбана в Россию
 
 
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