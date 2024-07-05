https://ria.ru/20240705/patsient-1957592138.html

В Нижегородской области умер пациент с ботулизмом

В Нижегородской области умер пациент с ботулизмом - РИА Новости, 05.07.2024

В Нижегородской области умер пациент с ботулизмом

В Нижегородской области умер пациент, заразившийся ботулизмом, но инфекция не была первопричиной смерти, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:03

2024-07-05T11:03

2024-07-05T12:12

нижегородская область

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

кострома

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В Нижегородской области умер пациент, заразившийся ботулизмом, но инфекция не была первопричиной смерти, сообщил региональный Минздрав."Двадцать восьмого июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной", — говорится в релизе.Медики подчеркнули, что принимали все необходимые оперативные меры, в том числе проводили консультации с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава.Это уже второй случай смерти от ботулизма после употребления салата лобио. Первый зарегистрировали 24 июня в Костроме — там умер в реанимации 21-летний местный житель, который заразился опасной болезнью во время поездки в Нижний Новгород. Позже он скончался в реанимации в Костроме.Всего в Нижегородской области попали в больницы 17 человек с подозрением на ботулизм. У одного из них диагноз не подтвердился, десять человек уже выписали, шестеро остаются в больнице.Вспышку ботулизма зарегистрировали в середине июня в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели салат лобио, произведенный ООО "Локалкитчен" и заказанный через сервис доставки "Самокат". Кроме того, в Москве приостановили продажу салата с тунцом, фасолью и яблоком изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест, а повара Карима Норматова, готовившего и фасовавшего фасоль, заключили в СИЗО.По данным Минздрава на конец июня, из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 продолжали лечение.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

нижегородская область

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, кострома