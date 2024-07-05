https://ria.ru/20240705/pakistan-1957737461.html
В Пакистане протестующие разграбили электростанцию
В Пакистане протестующие разграбили электростанцию - РИА Новости, 05.07.2024
В Пакистане протестующие разграбили электростанцию
Сотни протестующих вломились на территорию электростанции в городе Сиби в Пакистане и разграбили ее во время демонстраций против аварийных отключений... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:48
2024-07-05T17:48
2024-07-05T17:48
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сотни протестующих вломились на территорию электростанции в городе Сиби в Пакистане и разграбили ее во время демонстраций против аварийных отключений электроэнергии, сообщает издание Dawn. "Сотни людей ... атаковали электростанцию в городе Сиби и разграбили ее во время протеста против длительных аварийных отключений энергии в округе", - пишет издание. Согласно публикации, демонстранты собрались перед входом на территорию станции и выкрикивали лозунги, направленные против компании-поставщика электроэнергии Qesco и временных отключений электроэнергии, которые компания проводила в наиболее жаркие часы. Отмечается, что Сиби - один из самых жарких городов Пакистана, и в день инцидента температура воздуха там достигла 49 градусов. В процессе толпа повела себя агрессивно и вломилась на территорию станции, вынеся мебель и оборудование, а также повредив само здание. Тем не менее, по данным издания, полиция быстро прибыла на место происшествия и взяла ситуацию под контроль. Отмечается, что представители компании Qesco призвали местные власти провести расследование произошедшего и "принять строгие меры" против нарушителей порядка.
https://ria.ru/20240701/lion-1956529879.html
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в мире, пакистан
В Пакистане протестующие разграбили электростанцию
Dawn: в Пакистане протестующие против отключений энергии разнесли электростанцию
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Сотни протестующих вломились на территорию электростанции в городе Сиби в Пакистане и разграбили ее во время демонстраций против аварийных отключений электроэнергии, сообщает издание Dawn
.
"Сотни людей ... атаковали электростанцию в городе Сиби и разграбили ее во время протеста против длительных аварийных отключений энергии в округе", - пишет издание.
Согласно публикации, демонстранты собрались перед входом на территорию станции и выкрикивали лозунги, направленные против компании-поставщика электроэнергии Qesco и временных отключений электроэнергии, которые компания проводила в наиболее жаркие часы. Отмечается, что Сиби - один из самых жарких городов Пакистана, и в день инцидента температура воздуха там достигла 49 градусов.
В процессе толпа повела себя агрессивно и вломилась на территорию станции, вынеся мебель и оборудование, а также повредив само здание. Тем не менее, по данным издания, полиция быстро прибыла на место происшествия и взяла ситуацию под контроль.
Отмечается, что представители компании Qesco призвали местные власти провести расследование произошедшего и "принять строгие меры" против нарушителей порядка.