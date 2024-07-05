https://ria.ru/20240705/otstavka-1957570550.html

Мэр Орска подал в отставку

Мэр Орска подал в отставку - РИА Новости, 05.07.2024

Мэр Орска подал в отставку

Мэр Орска, пережившего весной масштабное наводнение после прорыва дамбы, подал в отставку, прошение удовлетворено, сообщает правительство Оренбургской области. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:06

2024-07-05T10:06

2024-07-05T10:56

орск

политика

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 5 июл – РИА Новости. Мэр Орска, пережившего весной масштабное наводнение после прорыва дамбы, подал в отставку, прошение удовлетворено, сообщает правительство Оренбургской области."Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке", - говорится в сообщении.Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля. Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Орска, добавили власти.Ранее в мае Козупица заявлял, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не по-государственному".В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Козупица 24 апреля заявлял, что жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления.

https://ria.ru/20240416/kozupitsa-1940305705.html

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орск, политика, оренбургская область, денис паслер