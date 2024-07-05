https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957592391.html
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 05.07.2024
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась
Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:04
2024-07-05T11:04
2024-07-05T11:04
происшествия
махачкала
госжилинспекция
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. В пятницу утром ведомство опубликовало сообщение, что в Махачкале восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом, и все они госпитализированы. "Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась", – говорится в новой публикации. Инспектор с выездом на место установил, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей. Два ребенка госпитализированы с пищевым отравлением.
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html
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происшествия, махачкала, госжилинспекция
Происшествия, Махачкала, Госжилинспекция
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась
Госжилинспекция: данные об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердились
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана.
В пятницу утром ведомство опубликовало сообщение, что в Махачкале восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом, и все они госпитализированы.
«
"Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась", – говорится в новой публикации.
Инспектор с выездом на место установил, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей. Два ребенка госпитализированы с пищевым отравлением.