https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957592391.html

Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась

Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 05.07.2024

Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась

Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:04

2024-07-05T11:04

2024-07-05T11:04

происшествия

махачкала

госжилинспекция

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. В пятницу утром ведомство опубликовало сообщение, что в Махачкале восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом, и все они госпитализированы. "Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась", – говорится в новой публикации. Инспектор с выездом на место установил, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей. Два ребенка госпитализированы с пищевым отравлением.

https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html

махачкала

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происшествия, махачкала, госжилинспекция