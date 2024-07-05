Рейтинг@Mail.ru
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957592391.html
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась - РИА Новости, 05.07.2024
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась
Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:04
2024-07-05T11:04
происшествия
махачкала
госжилинспекция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана. В пятницу утром ведомство опубликовало сообщение, что в Махачкале восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом, и все они госпитализированы. "Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась", – говорится в новой публикации. Инспектор с выездом на место установил, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей. Два ребенка госпитализированы с пищевым отравлением.
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_cf0093bb5f5c3956766c2d34202a8fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, госжилинспекция
Происшествия, Махачкала, Госжилинспекция
Информация об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердилась

Госжилинспекция: данные об отравлении угарным газом в Махачкале не подтвердились

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Информация об отравлении угарным газом восьми человек в Махачкале не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана.
В пятницу утром ведомство опубликовало сообщение, что в Махачкале восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом, и все они госпитализированы.
«
"Опровержение: информация об отравлении угарным газом, поступившая по линии ЧС, не подтвердилась", – говорится в новой публикации.
Инспектор с выездом на место установил, что в квартире проживают двое взрослых и двое детей. Два ребенка госпитализированы с пищевым отравлением.
Следователь СК проводит осмотр места происшествия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
Вчера, 10:19
 
ПроисшествияМахачкалаГосжилинспекция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала