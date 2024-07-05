https://ria.ru/20240705/orban-1957798129.html

В статью об Орбане добавили информацию о его визите в Киев

В статью об Орбане добавили информацию о его визите в Киев - РИА Новости, 05.07.2024

В статью об Орбане добавили информацию о его визите в Киев

В статью о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на скандальном украинском сайте "Миротворец", в базу которого он попал весной 2022 года, добавили информацию... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:35

2024-07-05T23:35

2024-07-05T23:35

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В статью о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на скандальном украинском сайте "Миротворец", в базу которого он попал весной 2022 года, добавили информацию о его визите в Киев 2 июля, сообщений о поездке в Москву 5 июля пока нет, следует из данных сайта. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник. Ряд СМИ сообщил, что после визита в Москву Орбан якобы был внесен на "Миротворец", в то время как на самом деле он был занесен в базу сайта 2 мая 2022 года. В последней записи об Орбане на сайте от 2 июля 2024 года говорится, что венгерский премьер прибыл на Украину "с неанонсированным визитом", отмечается, что "это его первый визит за многие годы", поскольку в последний раз Орбан приезжал в Киев в 2012 году на встречу с президентом Виктором Януковичем. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киев, россия, виктор орбан, владимир путин, виктор янукович, обсе