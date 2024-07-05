В статью об Орбане добавили информацию о его визите в Киев
На сайт "Миротворец" добавили информацию о визите Орбана в Киев 2 июля
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В статью о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на скандальном украинском сайте "Миротворец", в базу которого он попал весной 2022 года, добавили информацию о его визите в Киев 2 июля, сообщений о поездке в Москву 5 июля пока нет, следует из данных сайта.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник. Ряд СМИ сообщил, что после визита в Москву Орбан якобы был внесен на "Миротворец", в то время как на самом деле он был занесен в базу сайта 2 мая 2022 года.
В последней записи об Орбане на сайте от 2 июля 2024 года говорится, что венгерский премьер прибыл на Украину "с неанонсированным визитом", отмечается, что "это его первый визит за многие годы", поскольку в последний раз Орбан приезжал в Киев в 2012 году на встречу с президентом Виктором Януковичем.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.