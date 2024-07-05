https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:09
2024-07-05T22:09
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов.В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии."Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х, отвечая на публикацию Борреля.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957704013.html
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москва, брюссель, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, Брюссель, Украина, В мире
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
Орбан: из-за бреда Брюсселя усилия по Украине не имеют результатов
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
"Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х, отвечая на публикацию Борреля.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.