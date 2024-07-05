Рейтинг@Mail.ru
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 05.07.2024 (обновлено: 22:22 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:09
2024-07-05T22:22
специальная военная операция на украине
москва
брюссель
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957654846_12:83:2526:1497_1920x0_80_0_0_0dff3c9448c69b363d8a908e774b3723.jpg
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов.В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии."Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х, отвечая на публикацию Борреля.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957704013.html
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
москва
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957654846_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ad883994622a201df1b842ee830baa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, брюссель, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, Брюссель, Украина, В мире
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву

Орбан: из-за бреда Брюсселя усилия по Украине не имеют результатов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза, и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Вчера, 16:12
"Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х, отвечая на публикацию Борреля.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Венгрии назвали цель Орбана
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБрюссельУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала