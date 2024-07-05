Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана
Ульянов призвал главу комитета бундестага Рота не паниковать из-за визита Орбана
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэля Рота не паниковать из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Ранее в пятницу Рот призвал задуматься о лишении Орбана председательства в Совете ЕС в связи с его визитом в Москву. Сам визит Рот назвал "скандалом" и обвинил Орбана в подрыве ключевых принципов внешней политики ЕС.
"Не паниковать! Искренняя попытка внести свой вклад в диалог не может быть вредной, в том числе для ЕС", - написал Ульянов.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.