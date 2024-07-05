https://ria.ru/20240705/orban-1957783743.html

Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана

Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:39

2024-07-05T21:39

2024-07-05T21:40

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михаил ульянов (дипломат)

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евросоюз

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэля Рота не паниковать из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Ранее в пятницу Рот призвал задуматься о лишении Орбана председательства в Совете ЕС в связи с его визитом в Москву. Сам визит Рот назвал "скандалом" и обвинил Орбана в подрыве ключевых принципов внешней политики ЕС. "Не паниковать! Искренняя попытка внести свой вклад в диалог не может быть вредной, в том числе для ЕС", - написал Ульянов. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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