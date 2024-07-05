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Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
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21:39 05.07.2024 (обновлено: 21:40 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957783743.html
Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана
Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана - РИА Новости, 05.07.2024
Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:39
2024-07-05T21:40
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэля Рота не паниковать из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Ранее в пятницу Рот призвал задуматься о лишении Орбана председательства в Совете ЕС в связи с его визитом в Москву. Сам визит Рот назвал "скандалом" и обвинил Орбана в подрыве ключевых принципов внешней политики ЕС. "Не паниковать! Искренняя попытка внести свой вклад в диалог не может быть вредной, в том числе для ЕС", - написал Ульянов. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
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в мире, россия, венгрия, москва, виктор орбан, михаил ульянов (дипломат), михаэль рот, евросоюз, еврокомиссия, бундестаг германии, визит орбана в россию
В мире, Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Михаил Ульянов (дипломат), Михаэль Рот, Евросоюз, Еврокомиссия, Бундестаг Германии, Визит Орбана в Россию
Ульянов призвал депутата бундестага не паниковать из-за визита Орбана

Ульянов призвал главу комитета бундестага Рота не паниковать из-за визита Орбана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х призвал главу комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэля Рота не паниковать из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Ранее в пятницу Рот призвал задуматься о лишении Орбана председательства в Совете ЕС в связи с его визитом в Москву. Сам визит Рот назвал "скандалом" и обвинил Орбана в подрыве ключевых принципов внешней политики ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
Вчера, 15:56
"Не паниковать! Искренняя попытка внести свой вклад в диалог не может быть вредной, в том числе для ЕС", - написал Ульянов.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию
Вчера, 13:58
 
В миреРоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанМихаил Ульянов (дипломат)Михаэль РотЕвросоюзЕврокомиссияБундестаг ГерманииВизит Орбана в Россию
 
 
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