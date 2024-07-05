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Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным - РИА Новости, 05.07.2024
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20:34 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с "мирной миссией" и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине можно назвать успешными,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:34
2024-07-05T20:34
в мире
украина
россия
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с "мирной миссией" и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине можно назвать успешными, однако до реального установления мира могут пройти месяцы и годы, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. "Сам Орбан сказал, что цель визита – мирная миссия, под этим многое можно понимать. Думаю, она успешная, но для Украины условия Орбана - сначала прекращение огня, потом переговоры - конечно, неприемлемы. Украинцам это не нравится", - сказал Дунаи. Самыми большими результатами визита Орбана эксперт назвал "попытку восстановления диалога между Западом и Востоком", а также то, что теперь через Будапешт "открыт прямой канал, как в сторону России, так и в сторону Украины". "Я думаю, что скорого решения (конфликта - ред.) не будет. Процесс может длиться не только месяцы, но и годы. Я хотел бы ошибиться, чтобы договоренности о прекращении огня и начало переговоров были скоро", - отметил Дунаи. Аналитик также подчеркнул, что переговоры в Кремле продолжались более 2,5 часов, это означает, что имело место "точное выяснение позиций". "Путин дал объяснение о позиции России, которое Орбан назвал очень далеким от представлений Украины. Расстояние очень большое, и работать надо будет очень много. Обе стороны сказали, что это были обстоятельные и честные переговоры, обе стороны дали очень хорошую оценку", - добавил он. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/orban-1957771714.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, визит орбана в россию
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Визит Орбана в Россию
Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным

Эксперт Дунаи: переговоры с Путиным по Украине успешны, но могут длиться годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с "мирной миссией" и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине можно назвать успешными, однако до реального установления мира могут пройти месяцы и годы, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
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"Сам Орбан сказал, что цель визита – мирная миссия, под этим многое можно понимать. Думаю, она успешная, но для Украины условия Орбана - сначала прекращение огня, потом переговоры - конечно, неприемлемы. Украинцам это не нравится", - сказал Дунаи.
Самыми большими результатами визита Орбана эксперт назвал "попытку восстановления диалога между Западом и Востоком", а также то, что теперь через Будапешт "открыт прямой канал, как в сторону России, так и в сторону Украины".
"Я думаю, что скорого решения (конфликта - ред.) не будет. Процесс может длиться не только месяцы, но и годы. Я хотел бы ошибиться, чтобы договоренности о прекращении огня и начало переговоров были скоро", - отметил Дунаи.
Аналитик также подчеркнул, что переговоры в Кремле продолжались более 2,5 часов, это означает, что имело место "точное выяснение позиций".
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"Путин дал объяснение о позиции России, которое Орбан назвал очень далеким от представлений Украины. Расстояние очень большое, и работать надо будет очень много. Обе стороны сказали, что это были обстоятельные и честные переговоры, обе стороны дали очень хорошую оценку", - добавил он.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзСовет ЕвросоюзаВизит Орбана в Россию
 
 
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