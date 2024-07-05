https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html

Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным

Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным - РИА Новости, 05.07.2024

Эксперт назвал визит Орбана в Москву успешным

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с "мирной миссией" и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине можно назвать успешными,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:34

2024-07-05T20:34

2024-07-05T20:34

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с "мирной миссией" и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине можно назвать успешными, однако до реального установления мира могут пройти месяцы и годы, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. "Сам Орбан сказал, что цель визита – мирная миссия, под этим многое можно понимать. Думаю, она успешная, но для Украины условия Орбана - сначала прекращение огня, потом переговоры - конечно, неприемлемы. Украинцам это не нравится", - сказал Дунаи. Самыми большими результатами визита Орбана эксперт назвал "попытку восстановления диалога между Западом и Востоком", а также то, что теперь через Будапешт "открыт прямой канал, как в сторону России, так и в сторону Украины". "Я думаю, что скорого решения (конфликта - ред.) не будет. Процесс может длиться не только месяцы, но и годы. Я хотел бы ошибиться, чтобы договоренности о прекращении огня и начало переговоров были скоро", - отметил Дунаи. Аналитик также подчеркнул, что переговоры в Кремле продолжались более 2,5 часов, это означает, что имело место "точное выяснение позиций". "Путин дал объяснение о позиции России, которое Орбан назвал очень далеким от представлений Украины. Расстояние очень большое, и работать надо будет очень много. Обе стороны сказали, что это были обстоятельные и честные переговоры, обе стороны дали очень хорошую оценку", - добавил он. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.

https://ria.ru/20240705/orban-1957771714.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

https://ria.ru/20240705/rossija-1957746234.html

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