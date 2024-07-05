https://ria.ru/20240705/orban-1957771714.html
Визит Орбана в Россию мог быть согласован с Трампом, считает эксперт
Визит Орбана в Россию мог быть согласован с Трампом, считает эксперт - РИА Новости, 05.07.2024
Визит Орбана в Россию мог быть согласован с Трампом, считает эксперт
Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву с "миссией мира" мог быть согласован с экс-президентом США Дональдом Трампом, чей сын недавно был в Будапеште и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:27
2024-07-05T20:27
2024-07-05T20:27
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву с "миссией мира" мог быть согласован с экс-президентом США Дональдом Трампом, чей сын недавно был в Будапеште и проводил переговоры с Орбаном, в том числе, по Украине, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник. "У меня есть такое ощущение – пока официальной оценки не было, это мой вывод – может быть, Орбан согласовывал (свой визит в Москву) с Трампом, потому что сын Трампа недавно был в Будапеште и встречался с Орбаном. Возможный вариант, что это российско-американская попытка установить контакты и договориться... согласовать основы, базовые предложения", - сказал Дунаи. Эксперт отметил, что новости о визите Орбана в Москву совпали с заявлением пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах на Украине. "Орбан может занять место посредника, место Турции, в 2022 году (центром переговоров) был Стамбул, сейчас может и Будапешт, все открыто... У Эрдогана связи с Трампом не очень, у Орбана гораздо лучше связи с Трампом. А шансы Трампа стать американским президентом очень неплохие... Путин тоже признал, не возражал, что через Венгрию открывается канал куда хотите – в ЕС или, скорее всего, в США, потому что без США Украине будет очень трудно, без американской помощи", - сказал Дунаи. Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, венгерские ведомства не консультировались по поводу поездки Орбана в Москву ни с Евросоюзом, ни с Киевом. "Внешняя политика отдельных государств Евросоюза не принадлежит ЕС, каждая страна осуществляет ее самостоятельно, не случилось ничего противозаконного со стороны Венгрии", - добавил он. Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший 13 июня посетил Будапешт, где встретился с Орбаном и обсудил будущее отношений США и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html
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В мире, Украина, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Визит Орбана в Россию, Россия, США
Визит Орбана в Россию мог быть согласован с Трампом, считает эксперт
Эксперт Дунаи: визит Орбана в Москву мог быть согласован с Трампом
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву с "миссией мира" мог быть согласован с экс-президентом США Дональдом Трампом, чей сын недавно был в Будапеште и проводил переговоры с Орбаном, в том числе, по Украине, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник.
"У меня есть такое ощущение – пока официальной оценки не было, это мой вывод – может быть, Орбан согласовывал (свой визит в Москву) с Трампом, потому что сын Трампа недавно был в Будапеште и встречался с Орбаном. Возможный вариант, что это российско-американская попытка установить контакты и договориться... согласовать основы, базовые предложения", - сказал Дунаи.
Эксперт отметил, что новости о визите Орбана в Москву совпали с заявлением пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником на переговорах на Украине.
"Орбан может занять место посредника, место Турции, в 2022 году (центром переговоров) был Стамбул, сейчас может и Будапешт, все открыто... У Эрдогана связи с Трампом не очень, у Орбана гораздо лучше связи с Трампом. А шансы Трампа стать американским президентом очень неплохие... Путин тоже признал, не возражал, что через Венгрию открывается канал куда хотите – в ЕС или, скорее всего, в США, потому что без США Украине будет очень трудно, без американской помощи", - сказал Дунаи.
Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, венгерские ведомства не консультировались по поводу поездки Орбана в Москву ни с Евросоюзом, ни с Киевом.
"Внешняя политика отдельных государств Евросоюза не принадлежит ЕС, каждая страна осуществляет ее самостоятельно, не случилось ничего противозаконного со стороны Венгрии", - добавил он.
Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший 13 июня посетил Будапешт, где встретился с Орбаном и обсудил будущее отношений США и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.