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Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957734775.html
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:40
2024-07-05T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру Путину. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. "Я рассказал об этом президенту Российской Федерации", - сказал он в пятницу по итогам переговоров с Путиным, отвечая на вопрос о том, как Зеленский отреагировал на его инициативу. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру Путину.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Вчера, 17:17
"Я рассказал об этом президенту Российской Федерации", - сказал он в пятницу по итогам переговоров с Путиным, отвечая на вопрос о том, как Зеленский отреагировал на его инициативу.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Реализация мирных инициатив помогла бы начать переговоры, заявил Путин
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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