https://ria.ru/20240705/orban-1957734775.html

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:40

2024-07-05T17:40

2024-07-05T17:40

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру Путину. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. "Я рассказал об этом президенту Российской Федерации", - сказал он в пятницу по итогам переговоров с Путиным, отвечая на вопрос о том, как Зеленский отреагировал на его инициативу. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.

https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957727414.html

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