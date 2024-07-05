Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня российскому президенту Владимиру Путину.
"Я рассказал об этом президенту Российской Федерации", - сказал он в пятницу по итогам переговоров с Путиным, отвечая на вопрос о том, как Зеленский отреагировал на его инициативу.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.