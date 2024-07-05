https://ria.ru/20240705/orban-1957725246.html

Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине

Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира, заявив в Москве после визита в Киев, что позиции... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:10

2024-07-05T17:10

2024-07-05T17:27

в мире

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визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира, заявив в Москве после визита в Киев, что позиции сторон по урегулированию далеки друг от друга."Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали - установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые он назвал открытыми и честными.

https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html

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Орбан о своей роли в урегулировании украинского конфликта "Важнейший шаг мы сделали: установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении". Орбан заявил, что продолжит свои усилия по урегулированию украинского конфликта. 2024-07-05T17:10 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, визит орбана в россию, россия, виктор орбан, владимир путин, москва