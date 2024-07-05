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Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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17:10 05.07.2024 (обновлено: 17:27 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957725246.html
Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине
Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира, заявив в Москве после визита в Киев, что позиции... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:10
2024-07-05T17:27
в мире
украина
визит орбана в россию
россия
виктор орбан
владимир путин
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира, заявив в Москве после визита в Киев, что позиции сторон по урегулированию далеки друг от друга."Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали - установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые он назвал открытыми и честными.
https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html
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Орбан о своей роли в урегулировании украинского конфликта
"Важнейший шаг мы сделали: установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении". Орбан заявил, что продолжит свои усилия по урегулированию украинского конфликта.
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в мире, украина, визит орбана в россию, россия, виктор орбан, владимир путин, москва
В мире, Украина, Визит Орбана в Россию, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Москва
Орбан пообещал продолжить работу над завершением конфликта на Украине

Орбан заявил, что продолжит работу над завершением конфликта на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира, заявив в Москве после визита в Киев, что позиции сторон по урегулированию далеки друг от друга.
"Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали - установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые он назвал открытыми и честными.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Конфликт на Украине повлиял на экономику Европы, заявил Орбан
Вчера, 17:11
 
В миреУкраинаВизит Орбана в РоссиюРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинМосква
 
 
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