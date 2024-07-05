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Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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17:09 05.07.2024 (обновлено: 17:25 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957724934.html
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:09
2024-07-05T17:25
украина
политика
визит орбана в россию
владимир путин
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине

Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине и короткий путь к этому

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому.
"Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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