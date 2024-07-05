https://ria.ru/20240705/orban-1957724934.html

Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине

Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:09

2024-07-05T17:09

2024-07-05T17:25

украина

политика

визит орбана в россию

владимир путин

виктор орбан

россия

венгрия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html

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Дарья Буймова

украина, политика, визит орбана в россию, владимир путин, виктор орбан, россия, венгрия