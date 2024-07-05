https://ria.ru/20240705/orban-1957724934.html
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:09
2024-07-05T17:09
2024-07-05T17:25
украина
политика
визит орбана в россию
владимир путин
виктор орбан
россия
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957676486_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_7d6d61cc20bb9b246da68890074eced2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с Путиным достижение мира на Украине и наиболее короткий путь к этому."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240705/orban-1957725680.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957676486_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0d7d97a1d7e54f3583f2d886394ff410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, политика, визит орбана в россию, владимир путин, виктор орбан, россия, венгрия
Украина, Политика, Визит Орбана в Россию, Владимир Путин, Виктор Орбан, Россия, Венгрия
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине
Орбан обсудил с Путиным достижение мира на Украине и короткий путь к этому