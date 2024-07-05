"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву
Каллас заявила, что Орбан поездкой в Москву хочет посеять смуту
© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет посеять смуту, написала в соцсети X экс-премьер Эстонии Кая Каллас.
"В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в публикации.
"В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в публикации.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это спровоцировало волну возмущенных комментариев зарубежных политиков.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.