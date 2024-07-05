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"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
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15:36 05.07.2024 (обновлено: 15:39 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву
В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:36
2024-07-05T15:39
в мире
виктор орбан
кайя каллас
москва
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет посеять смуту, написала в соцсети X экс-премьер Эстонии Кая Каллас. "В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в публикации. Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это спровоцировало волну возмущенных комментариев зарубежных политиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
https://ria.ru/20240705/orban-1957648926.html
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в мире, виктор орбан, кайя каллас, москва, венгрия, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Кайя Каллас, Москва, Венгрия, Евросоюз
"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву

Каллас заявила, что Орбан поездкой в Москву хочет посеять смуту

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет посеять смуту, написала в соцсети X экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

"В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 13:58
Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это спровоцировало волну возмущенных комментариев зарубежных политиков.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреВиктор ОрбанКайя КалласМоскваВенгрияЕвросоюз
 
 
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