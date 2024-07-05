https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html

"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву

"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

"Ни в коем случае". Кая Каллас высказалась о визите Орбана в Москву

В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:36

2024-07-05T15:36

2024-07-05T15:39

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кайя каллас

москва

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет посеять смуту, написала в соцсети X экс-премьер Эстонии Кая Каллас. "В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", — говорится в публикации. Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это спровоцировало волну возмущенных комментариев зарубежных политиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

https://ria.ru/20240705/orban-1957648926.html

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в мире, виктор орбан, кайя каллас, москва, венгрия, евросоюз