https://ria.ru/20240705/orban-1957681648.html
Ради мира надо действовать, заявил Орбан
Ради мира надо действовать, заявил Орбан - РИА Новости, 05.07.2024
Ради мира надо действовать, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира "надо действовать" в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:55
2024-07-05T14:55
2024-07-05T15:06
визит орбана в россию
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира "надо действовать" в Facebook*.В пятницу Орбан прибыл в Москву и проводит встречу с Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии."Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", - написал Орбан, разместив фотографии с открытой части встречи.Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявил, что установление мира на Украине возможно, это вопрос воли и необходимых усилий, что и делает Орбан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html
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визит орбана в россию, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Визит Орбана в Россию, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Ради мира надо действовать, заявил Орбан
Орбан после открытой части встречи с Путиным: ради мира надо действовать