https://ria.ru/20240705/orban-1957681648.html

Ради мира надо действовать, заявил Орбан

Ради мира надо действовать, заявил Орбан - РИА Новости, 05.07.2024

Ради мира надо действовать, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира "надо действовать" в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:55

2024-07-05T14:55

2024-07-05T15:06

визит орбана в россию

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира "надо действовать" в Facebook*.В пятницу Орбан прибыл в Москву и проводит встречу с Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии."Миссия мира. Встреча с президентом Путиным. Ради мира надо действовать", - написал Орбан, разместив фотографии с открытой части встречи.Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявил, что установление мира на Украине возможно, это вопрос воли и необходимых усилий, что и делает Орбан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

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венгрия

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визит орбана в россию, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин