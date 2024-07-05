https://ria.ru/20240705/orban-1957681322.html

Орбан приехал в Москву по своей инициативе, заявил Песков

Орбан приехал в Москву по своей инициативе, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан приехал в Москву по своей инициативе, заявил Песков

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию проходит по инициативе венгерской стороны, Будапешт обратился с таким предложением к Москве 3 июля,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:53

2024-07-05T14:53

2024-07-05T15:02

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию проходит по инициативе венгерской стороны, Будапешт обратился с таким предложением к Москве 3 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, это действительно была инициатива венгерской стороны. Да, это все очень быстро, буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Ранее в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Орбаном.

https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

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