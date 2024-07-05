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"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
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13:58 05.07.2024 (обновлено: 14:32 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957648926.html
"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию
"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию
Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в соцсети X назвал визит премьер-министра Виктора... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:58
2024-07-05T14:32
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в соцсети X назвал визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию скандалом. "То, что Орбан постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, — скандал. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя", — говорится в публикации. Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречус президентом России Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
https://ria.ru/20240705/orban-1957625192.html
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в мире, россия, виктор орбан, михаэль рот, евросоюз, германия, москва
В мире, Россия, Виктор Орбан, Михаэль Рот, Евросоюз, Германия, Москва
"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию

Депутат бундестага Рот назвал визит Орбана в Москву скандалом

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в соцсети X назвал визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию скандалом.

"То, что Орбан постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, — скандал. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя", — говорится в публикации.
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Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречус президентом России Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
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