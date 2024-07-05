"Скандал". В бундестаге отреагировали на визит Орбана в Россию
Депутат бундестага Рот назвал визит Орбана в Москву скандалом
© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в соцсети X назвал визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию скандалом.
"То, что Орбан постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, — скандал. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя", — говорится в публикации.
"То, что Орбан постыдно злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, — скандал. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя", — говорится в публикации.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву на встречус президентом России Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на такой визит от имени союза и что такой поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.