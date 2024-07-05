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Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам - РИА Новости, 05.07.2024
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13:41 05.07.2024 (обновлено: 13:48 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957645503.html
Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам
Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним ряд важных для Европы вопросов. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:41
2024-07-05T13:48
европа
виктор орбан
венгрия
москва
владимир путин
визит орбана в россию
в мире
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним ряд важных для Европы вопросов."Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с Вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов", - сказал Орбан в начале встречи.Он выразил благодарность за согласие Путина провести встречу "даже в таких тяжелых условиях"."Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта (на Украине). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", - добавил Орбан.
https://ria.ru/20240705/evrokomissiya-1957642332.html
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Европа, Виктор Орбан, Венгрия, Москва, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию, В мире, Россия
Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам

Орбан хотел бы узнать позицию Путина относительно важных для Европы вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним ряд важных для Европы вопросов.
"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с Вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов", - сказал Орбан в начале встречи.
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Он выразил благодарность за согласие Путина провести встречу "даже в таких тяжелых условиях".
"Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта (на Украине). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", - добавил Орбан.
 
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