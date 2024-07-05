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Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам

Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан хотел бы узнать позицию Путина по важным для Европы вопросам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним ряд важных для Европы вопросов. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:41

2024-07-05T13:41

2024-07-05T13:48

европа

виктор орбан

венгрия

москва

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визит орбана в россию

в мире

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что хотел бы обсудить с ним ряд важных для Европы вопросов."Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с Вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов", - сказал Орбан в начале встречи.Он выразил благодарность за согласие Путина провести встречу "даже в таких тяжелых условиях"."Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта (на Украине). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", - добавил Орбан.

https://ria.ru/20240705/evrokomissiya-1957642332.html

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