https://ria.ru/20240705/orban-1957625192.html

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 05.07.2024

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Даже если у ротационного... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:41

2024-07-05T12:41

2024-07-05T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Даже если у ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал он. Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.

https://ria.ru/20240705/ssha-1957606988.html

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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз