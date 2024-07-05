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"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 05.07.2024 (обновлено: 12:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957625192.html
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 05.07.2024
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Даже если у ротационного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:41
2024-07-05T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Даже если у ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал он. Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.
https://ria.ru/20240705/ssha-1957606988.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

Орбан: нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Даже если у ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал он.

Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияЕвросоюз
 
 
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