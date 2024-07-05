"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
Орбан: нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе, написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Даже если у ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал он.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.
"Даже если у ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал он.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. До того, как об этом стало известно, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Польши Дональд Туск выражали недовольство возможной встречей двух политиков.