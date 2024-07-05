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Орбан прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 05.07.2024
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22:53 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban--1957793234.html
Орбан прибыл с визитом в Азербайджан
Орбан прибыл с визитом в Азербайджан - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:53
2024-07-05T22:53
в мире
азербайджан
венгрия
виктор орбан
самир шарифов
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БАКУ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж. "5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
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в мире, азербайджан, венгрия, виктор орбан, самир шарифов
В мире, Азербайджан, Венгрия, Виктор Орбан, Самир Шарифов
Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

АзерТадж: премьер Венгрии Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БАКУ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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