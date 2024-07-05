https://ria.ru/20240705/opros-1957686700.html

Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными

Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными - РИА Новости, 05.07.2024

Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными

Почти треть жителей Украины считают соглашения по безопасности, подписанные Киевом с другими странами, не имеющими влияния на обороноспособность страны или... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:12

2024-07-05T15:12

2024-07-05T15:12

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украина

кмис

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считают соглашения по безопасности, подписанные Киевом с другими странами, не имеющими влияния на обороноспособность страны или бесполезными, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось 16-22 мая и 20-25 июня методом телефонных интервью. Опрошено 2074 респондента. Статистическая погрешность не превышала 4,1%. "Подавляющее большинство украинцев – 65% - считают, что соглашения по безопасности полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время важно учесть, что из них считают "очень полезными" – 18%, а остальные 47% считают "скорее полезными". При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не имеют влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июня заявил, что Украина подписала 20 соглашений по безопасности с различными странами, по которым рассчитывает на ежегодную военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Соглашения, в частности, подписаны с ЕС, США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240628/pomosch-1956136101.html

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в мире, украина, кмис, евросоюз