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Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/opros-1957686700.html
Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными
Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными - РИА Новости, 05.07.2024
Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными
Почти треть жителей Украины считают соглашения по безопасности, подписанные Киевом с другими странами, не имеющими влияния на обороноспособность страны или... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:12
2024-07-05T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кмис
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считают соглашения по безопасности, подписанные Киевом с другими странами, не имеющими влияния на обороноспособность страны или бесполезными, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось 16-22 мая и 20-25 июня методом телефонных интервью. Опрошено 2074 респондента. Статистическая погрешность не превышала 4,1%. "Подавляющее большинство украинцев – 65% - считают, что соглашения по безопасности полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время важно учесть, что из них считают "очень полезными" – 18%, а остальные 47% считают "скорее полезными". При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не имеют влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июня заявил, что Украина подписала 20 соглашений по безопасности с различными странами, по которым рассчитывает на ежегодную военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Соглашения, в частности, подписаны с ЕС, США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, украина, кмис, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, КМИС, Евросоюз
Почти треть украинцев считают соглашения Киева по безопасности бесполезными

КМИС: 27 процентов украинцев считают соглашения по безопасности бесполезными

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти треть жителей Украины считают соглашения по безопасности, подписанные Киевом с другими странами, не имеющими влияния на обороноспособность страны или бесполезными, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось 16-22 мая и 20-25 июня методом телефонных интервью. Опрошено 2074 респондента. Статистическая погрешность не превышала 4,1%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
Вчера, 08:00
"Подавляющее большинство украинцев – 65% - считают, что соглашения по безопасности полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время важно учесть, что из них считают "очень полезными" – 18%, а остальные 47% считают "скорее полезными". При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не имеют влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июня заявил, что Украина подписала 20 соглашений по безопасности с различными странами, по которым рассчитывает на ежегодную военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Соглашения, в частности, подписаны с ЕС, США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Киеве раскрыли, какую военную помощь ждут по соглашениям о безопасности
28 июня, 15:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКМИСЕвросоюз
 
 
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