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Новосибирского "мусорного оператора" оштрафовали за пожар на полигоне

Новосибирского "мусорного оператора" оштрафовали за пожар на полигоне - РИА Новости, 05.07.2024

Новосибирского "мусорного оператора" оштрафовали за пожар на полигоне

Муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство", выполняющее функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:39

2024-07-05T14:39

2024-07-05T14:39

происшествия

жкх

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство", выполняющее функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, оштрафовали за возникновение крупного пожара на мусорном полигоне "Левобережный" в мае, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области. Ранее сообщалось, что 14 мая на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный", расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула возник пожар на общей площади в 6 гектаров. Полностью ликвидировать его удалось только спустя более чем трое суток. "По постановлению прокуратуры муниципальное унитарное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство" оштрафовано за бездействие, повлекшее возгорание мусорного полигона… МУП "САХ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, причиной возгорания полигона на большой площади явилось ненадлежащее исполнение сотрудниками его оператора должностных обязанностей и нарушение требований санитарно-эпидемиологических требований, которые выразились в "непринятии мер по проливу территории полигона водой, просыпке грунтом в целях предотвращения возгорания, а также несвоевременном выявлении источника пожара". Ранее в МУП "САХ" заявляли, что на полигоне проводился необходимый комплекс мероприятий по предотвращению возгорания, а быстрому распространению огня способствовал шквалистый ветер. "После прокурорского вмешательства на полигоне усилен контроль за соблюдением пропускного режима, налажено патрулирование территории с целью своевременного обнаружения источников возгорания", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html

https://ria.ru/20240703/pozhar-1957187639.html

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новосибирская область

новосибирск

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происшествия, жкх, новосибирская область, новосибирск