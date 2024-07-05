https://ria.ru/20240705/obstrel-1957778150.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:05
2024-07-05T21:05
2024-07-05T21:05
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 20.50 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
горловка
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали центр Горловки с помощью дрона-камикадзе