https://ria.ru/20240705/obstrel-1957751686.html

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР пострадали четыре человека

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.07.2024

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил мэр города Сергей Колягин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:39

2024-07-05T18:39

2024-07-05T18:39

специальная военная операция на украине

происшествия

первомайск

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил мэр города Сергей Колягин. По данным мэра, ВСУ в пятницу около 16.10 подвергли обстрелу город Первомайск в ЛНР. "На данный момент известно о четырех пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, в результате обстрела повреждения получил один из многоэтажных жилых домов и поврежден газопровод. На месте работают представители МЧС и аварийных служб. Первомайск - город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

первомайск

луганская народная республика

луганск

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происшествия, первомайск, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)