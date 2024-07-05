https://ria.ru/20240705/obstrel-1957674074.html

При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека

При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2024

При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека

Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:36

2024-07-05T14:36

2024-07-05T15:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительным данным, два человека погибли в результате киевской агрессии, еще 15 мирных жителей ранены (в том числе девочка-подросток), пострадали два сотрудника МЧС", — говорится в публикации.Глава региона уточнил, что ВСУ нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой". При повторной атаке пострадали два сотрудника МЧС, прибывшие на место происшествия. Всего при обстреле Волновахи ранения получили десять мирных граждан.В Ленинском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ пострадали отец и дочь 1979 и 2011 года рождения, а также трое мужчин 1955, 1983 и 1990 года рождения. Двое из них находились во время удара в своих машинах.В Александровке украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, по предварительным данным, ранения мог получить один человек.В Ясиноватой ранены женщины 1946 и 1964 года рождения, мужчина 1960 года рождения. В Горловке пострадали женщины 1993 и 1939 года рождения.По данным Пушилина, ВСУ совершили 24 обстрела, выпустив 56 боеприпасов. Противник применил реактивную артиллерию HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

https://ria.ru/20240704/svo-1957402443.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)