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При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 05.07.2024 (обновлено: 15:39 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957674074.html
При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека
При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2024
При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека
Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:36
2024-07-05T15:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."По предварительным данным, два человека погибли в результате киевской агрессии, еще 15 мирных жителей ранены (в том числе девочка-подросток), пострадали два сотрудника МЧС", — говорится в публикации.Глава региона уточнил, что ВСУ нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой". При повторной атаке пострадали два сотрудника МЧС, прибывшие на место происшествия. Всего при обстреле Волновахи ранения получили десять мирных граждан.В Ленинском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ пострадали отец и дочь 1979 и 2011 года рождения, а также трое мужчин 1955, 1983 и 1990 года рождения. Двое из них находились во время удара в своих машинах.В Александровке украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, по предварительным данным, ранения мог получить один человек.В Ясиноватой ранены женщины 1946 и 1964 года рождения, мужчина 1960 года рождения. В Горловке пострадали женщины 1993 и 1939 года рождения.По данным Пушилина, ВСУ совершили 24 обстрела, выпустив 56 боеприпасов. Противник применил реактивную артиллерию HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
https://ria.ru/20240704/svo-1957402443.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека

Пушилин: при украинских обстрелах в ДНР погибли два человека, 15 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка, 5 июля 2024 года
Последствия обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка, 5 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Ленинского района Донецка, 5 июля 2024 года
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, два человека погибли в результате киевской агрессии, еще 15 мирных жителей ранены (в том числе девочка-подросток), пострадали два сотрудника МЧС", — говорится в публикации.
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4 июля, 15:13
Глава региона уточнил, что ВСУ нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой". При повторной атаке пострадали два сотрудника МЧС, прибывшие на место происшествия. Всего при обстреле Волновахи ранения получили десять мирных граждан.
В Ленинском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ пострадали отец и дочь 1979 и 2011 года рождения, а также трое мужчин 1955, 1983 и 1990 года рождения. Двое из них находились во время удара в своих машинах.
В Александровке украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, по предварительным данным, ранения мог получить один человек.
В Ясиноватой ранены женщины 1946 и 1964 года рождения, мужчина 1960 года рождения. В Горловке пострадали женщины 1993 и 1939 года рождения.
По данным Пушилина, ВСУ совершили 24 обстрела, выпустив 56 боеприпасов. Противник применил реактивную артиллерию HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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