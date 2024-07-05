https://ria.ru/20240705/obstrel-1957666773.html

При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека

При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024

При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека

Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:20

2024-07-05T14:20

2024-07-05T14:38

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов."В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы", - проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что госпитализирован мужчина. "На пересечении Ленинского проспекта и улицы Кирова в автомобиле ВАЗ-2110 осколочное ранение головы получил мужчина, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, происшествия, алексей кулемзин (донецк), украина, стирол