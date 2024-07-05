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При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 05.07.2024 (обновлено: 14:38 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957666773.html
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека
Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:20
2024-07-05T14:38
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов."В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы", - проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что госпитализирован мужчина. "На пересечении Ленинского проспекта и улицы Кирова в автомобиле ВАЗ-2110 осколочное ранение головы получил мужчина, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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донецк, горловка, происшествия, алексей кулемзин (донецк), украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Стирол
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека

При обстреле украинскими войсками Донецка и Горловки пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов.
"В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы", - проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что госпитализирован мужчина. "На пересечении Ленинского проспекта и улицы Кирова в автомобиле ВАЗ-2110 осколочное ранение головы получил мужчина, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаСтирол
 
 
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