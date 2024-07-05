https://ria.ru/20240705/obstrel-1957666773.html
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека
Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:20
2024-07-05T14:20
2024-07-05T14:38
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
украина
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены в Донецке и Горловке из-за украинских обстрелов, сообщили мэры этих городов."В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы", - проинформировал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что госпитализирован мужчина. "На пересечении Ленинского проспекта и улицы Кирова в автомобиле ВАЗ-2110 осколочное ранение головы получил мужчина, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
донецк
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, происшествия, алексей кулемзин (донецк), украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Стирол
При украинском обстреле Донецка и Горловки пострадали три человека
При обстреле украинскими войсками Донецка и Горловки пострадали три человека