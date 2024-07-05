Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957605260.html
ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, четыре мирных жителя пострадали, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:38
2024-07-05T11:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, в четверг по семи районам региона было выпущено 48 снарядов, также зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, они госпитализированы. Кроме того, повреждены 18 частных домов, четыре соцобъекта, два торговых помещения, объект связи и 13 транспортных средств. "В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Березовка и Новоалександровка было выпущено девять беспилотников. На участке автодороги Борисовка — Байцуры в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Трое взрослых позже были госпитализированы в областную клиническую больницу, ребенок проходит лечение в детской областной клинической больнице. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков. Он добавил, что по семи населенным пунктам Белгородского района было выпущено семь боеприпасов и пять беспилотников. В Валуйском округе по двум селам был выпущен один боеприпас с дрона и осуществлен обстрел пятью снарядами. Село Плотвянка Волоконовского района обстреляли тремя артснарядами. В Грайворонском округе по городу Грайворон и семи населенным пунктам было выпущено 23 боеприпаса и девять БПЛА. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись два села, было выпущено 10 снарядов и произведены атаки с помощью двух дронов. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Первое Цепляево, Середа, Терезовка и хутору Марьино выпущено девять БПЛА", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
белгородская область
белгородский район
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 48 снарядов по семи районам Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, в четверг по семи районам региона было выпущено 48 снарядов, также зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, они госпитализированы. Кроме того, повреждены 18 частных домов, четыре соцобъекта, два торговых помещения, объект связи и 13 транспортных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
"В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Березовка и Новоалександровка было выпущено девять беспилотников. На участке автодороги Борисовка — Байцуры в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Трое взрослых позже были госпитализированы в областную клиническую больницу, ребенок проходит лечение в детской областной клинической больнице. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков.
Он добавил, что по семи населенным пунктам Белгородского района было выпущено семь боеприпасов и пять беспилотников. В Валуйском округе по двум селам был выпущен один боеприпас с дрона и осуществлен обстрел пятью снарядами. Село Плотвянка Волоконовского района обстреляли тремя артснарядами. В Грайворонском округе по городу Грайворон и семи населенным пунктам было выпущено 23 боеприпаса и девять БПЛА. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись два села, было выпущено 10 снарядов и произведены атаки с помощью двух дронов.
"В Шебекинском городском округе по поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Первое Цепляево, Середа, Терезовка и хутору Марьино выпущено девять БПЛА", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала