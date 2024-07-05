https://ria.ru/20240705/obstrel-1957605260.html

ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ выпустили около 50 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, четыре мирных жителя пострадали, сообщил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:38

2024-07-05T11:38

2024-07-05T11:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, в четверг по семи районам региона было выпущено 48 снарядов, также зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, они госпитализированы. Кроме того, повреждены 18 частных домов, четыре соцобъекта, два торговых помещения, объект связи и 13 транспортных средств. "В Борисовском районе по поселку Борисовка, селам Байцуры, Березовка и Новоалександровка было выпущено девять беспилотников. На участке автодороги Борисовка — Байцуры в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Трое взрослых позже были госпитализированы в областную клиническую больницу, ребенок проходит лечение в детской областной клинической больнице. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков. Он добавил, что по семи населенным пунктам Белгородского района было выпущено семь боеприпасов и пять беспилотников. В Валуйском округе по двум селам был выпущен один боеприпас с дрона и осуществлен обстрел пятью снарядами. Село Плотвянка Волоконовского района обстреляли тремя артснарядами. В Грайворонском округе по городу Грайворон и семи населенным пунктам было выпущено 23 боеприпаса и девять БПЛА. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись два села, было выпущено 10 снарядов и произведены атаки с помощью двух дронов. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Первое Цепляево, Середа, Терезовка и хутору Марьино выпущено девять БПЛА", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков