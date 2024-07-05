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Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957603463.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:32
2024-07-05T11:32
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 10:02 – населенный пункт Волноваха: выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 10:02 – населенный пункт Волноваха: выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается.
Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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