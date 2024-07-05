https://ria.ru/20240705/obstrel-1957603463.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР

Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:32

2024-07-05T11:32

2024-07-05T11:32

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 10:02 – населенный пункт Волноваха: выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия