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Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:32
2024-07-05T11:32
2024-07-05T11:32
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО, выпустив по городу три ракеты, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 10:02 – населенный пункт Волноваха: выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
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волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО