https://ria.ru/20240705/obstrel-1957579749.html
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 05.07.2024
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска нанесли 37 артиллерийских ударов за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:36
2024-07-05T10:36
2024-07-05T10:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли 37 артиллерийских ударов за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сказал он. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Алешки, Таврийск, Новая Каховка, Цукуры, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка и Большая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по девяти населенным пунктам левобережья Днепра