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В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:11
2024-07-05T13:11
2024-07-05T13:33
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер."Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать", - сказал он.Журналисты спросили Мамера, координировал ли Орбан свой визит в Россию с Еврокомиссией."Нет, насколько мне известно", - сказал он, отвечая на вопрос.
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В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Венгрия, Москва, Эрик Мамер
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
Представитель ЕК: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС