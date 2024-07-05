https://ria.ru/20240705/obran-1957634137.html

В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС

В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС - РИА Новости, 05.07.2024

В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:11

2024-07-05T13:11

2024-07-05T13:33

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер."Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать", - сказал он.Журналисты спросили Мамера, координировал ли Орбан свой визит в Россию с Еврокомиссией."Нет, насколько мне известно", - сказал он, отвечая на вопрос.

https://ria.ru/20240705/peskov-1957632992.html

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