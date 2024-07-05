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В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
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13:11 05.07.2024 (обновлено: 13:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obran-1957634137.html
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:11
2024-07-05T13:33
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
визит орбана в россию
виктор орбан
венгрия
москва
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.&quot;Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать&quot;, - сказал он.Журналисты спросили Мамера, координировал ли Орбан свой визит в Россию с Еврокомиссией."Нет, насколько мне известно", - сказал он, отвечая на вопрос.
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в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, визит орбана в россию, виктор орбан, венгрия, москва, эрик мамер
В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Венгрия, Москва, Эрик Мамер
В ЕК заявили, что визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС

Представитель ЕК: визит Орбана в Россию подрывает единство ЕС

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, своими действиями он "подрывает единство" ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.
«

"Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать", - сказал он.

Журналисты спросили Мамера, координировал ли Орбан свой визит в Россию с Еврокомиссией.
"Нет, насколько мне известно", - сказал он, отвечая на вопрос.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюВиктор ОрбанВенгрияМоскваЭрик Мамер
 
 
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