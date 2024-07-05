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Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов - РИА Новости, 05.07.2024
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18:01 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/nikab-1957740919.html
Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов
Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов - РИА Новости, 05.07.2024
Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов
Вопрос ношения никабов требует обсуждения прежде всего с религиозными лидерами, это вопрос не прав человека, а развития общества, заявил глава Совета при... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:01
2024-07-05T18:01
россия
махачкала
валерий фадеев
общество
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос ношения никабов требует обсуждения прежде всего с религиозными лидерами, это вопрос не прав человека, а развития общества, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Недавно я сказал, что вопрос ношения никабов требует обсуждения… Он требует обсуждения в первую очередь с религиозными лидерами… Давайте обсуждать честно", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале. Он отметил, что вопрос, связанный с ношением никабов, является вопросом не прав человека, а развития общества. "Никогда в России… не носили никабы… это факт. Тогда у меня вопрос: какое многообразие имеет в виду автор этого тезиса (о том, что запрет никабов – это выпад против мусульманского и культурного многообразия России – ред.)? Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесенное многообразие", - подчеркнул глава СПЧ.
https://ria.ru/20240704/nikab-1957428032.html
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россия, махачкала, валерий фадеев, общество
Россия, Махачкала, Валерий Фадеев, Общество
Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов

Глава СПЧ: вопрос ношения никабов требует обсуждения с религиозными лидерами

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос ношения никабов требует обсуждения прежде всего с религиозными лидерами, это вопрос не прав человека, а развития общества, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Недавно я сказал, что вопрос ношения никабов требует обсуждения… Он требует обсуждения в первую очередь с религиозными лидерами… Давайте обсуждать честно", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале.
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Он отметил, что вопрос, связанный с ношением никабов, является вопросом не прав человека, а развития общества.
"Никогда в России… не носили никабы… это факт. Тогда у меня вопрос: какое многообразие имеет в виду автор этого тезиса (о том, что запрет никабов – это выпад против мусульманского и культурного многообразия России – ред.)? Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесенное многообразие", - подчеркнул глава СПЧ.
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РоссияМахачкалаВалерий ФадеевОбщество
 
 
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