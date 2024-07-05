https://ria.ru/20240705/nikab-1957740919.html

Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов

Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов - РИА Новости, 05.07.2024

Глава СПЧ прокомментировал дискуссию по теме ношения никабов

Вопрос ношения никабов требует обсуждения прежде всего с религиозными лидерами, это вопрос не прав человека, а развития общества, заявил глава Совета при... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:01

2024-07-05T18:01

2024-07-05T18:01

россия

махачкала

валерий фадеев

общество

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос ношения никабов требует обсуждения прежде всего с религиозными лидерами, это вопрос не прав человека, а развития общества, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Недавно я сказал, что вопрос ношения никабов требует обсуждения… Он требует обсуждения в первую очередь с религиозными лидерами… Давайте обсуждать честно", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале. Он отметил, что вопрос, связанный с ношением никабов, является вопросом не прав человека, а развития общества. "Никогда в России… не носили никабы… это факт. Тогда у меня вопрос: какое многообразие имеет в виду автор этого тезиса (о том, что запрет никабов – это выпад против мусульманского и культурного многообразия России – ред.)? Это какое-то не российское многообразие, это какое-то извне принесенное многообразие", - подчеркнул глава СПЧ.

https://ria.ru/20240704/nikab-1957428032.html

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россия

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, махачкала, валерий фадеев, общество