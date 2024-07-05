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Археологи нашли в древнем Херсонесе уникальный античный эталон длины - РИА Новости, 05.07.2024
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Наука
 
03:00 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/nauka-1957467314.html
Археологи нашли в древнем Херсонесе уникальный античный эталон длины
Археологи нашли в древнем Херсонесе уникальный античный эталон длины - РИА Новости, 05.07.2024
Археологи нашли в древнем Херсонесе уникальный античный эталон длины
Уникальную мраморную плиту с изображением мер длины обнаружили при раскопках античного Херсонеса сотрудники государственного музея-заповедника "Херсонес... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T03:00
2024-07-05T03:00
наука
наука
херсонес
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
россия
республика крым
археология
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уникальную мраморную плиту с изображением мер длины обнаружили при раскопках античного Херсонеса сотрудники государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" (г. Севастополь). По их мнению, это научное открытие будет иметь мировое значение, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Археологи нашли необычный артефакт при исследовании пересечения главной улицы античного Херсонеса с 15-й поперечной улицей города, в засыпи подвала ранневизантийского времени.По их словам, полностью сохранная круглая мраморная плита лежала в грунте лицевой стороной вниз. Она представляет собой столешницу (менсу) с диаметром 65 см, покрытую мелкими насечками. На части поверхности расположены рельефные изображения двух длинных прямоугольных полос, которые разделены поперечными линиями на отрезки. На концах полос размещены выступы-указатели.&quot;Изображения представляют собой линейки с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой линейки – 29,4 см, а большой с разметкой – 55,6 см. Очевидно, этот стол был метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона. Он мог находиться в небольшом помещении при храме или у входа на Агору&quot;, – рассказал заведующий отделом &quot;Городище и некрополь&quot; государственного музея-заповедника &quot;Херсонес Таврический&quot; Даниил Костромичев.Современный человек пользуется стандартной линейкой, но в древности было множество стандартов, и каждый полис и государство применяли свои. Дискуссии об использовании той или иной практики продолжались длительное время. Единая, современная система мер длины стала складываться лишь в Новое время, отметил ученый."Греки и римляне использовали фут как единицу длины, однако римский фут был короче греческого. Римляне были первыми, разделившими фут на 12 меньших единиц. Они также стандартизировали длину, используя медные стержни, которые, вероятно, соответствовали длине ступни императора. Каждый такт был разделен на двенадцать равных частей, причем унция, римское слово, обозначала двенадцатую часть", – пояснил Костромичев.По его словам, фут (29,6 см в среднем) как одна из основных мер длины использовался при планировке местностей, в скульптуре и в архитектуре, в модуле в качестве основной условной единицы для координации размеров статуи и здания.Среди сотен других древнегреческих городов Херсонес Таврический выделяется тем, что в его округе сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделившая хору (греч. χώρα) (сельскохозяйственные районы города) на одинаковые по площади участки."Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу были взяты египетская оргия (ὀργυιά) в 2,094 м и составлявший ее четвертую часть египетский локоть (52,35 м). Несколько большее значение локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения. В пользу этого свидетельствует и значение местного фута на эталоне, практически совпадающее со значением римского фута", – рассказал старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Максим Тюрин.Находка плиты с изображением мер длины является поистине уникальной, отметила ученый секретарь музея Наталия Гинькут."Визуализация меры длины античного времени встречается очень редко. В мире известны, например, несколько изображений римских эталонов фута. Все они хранятся в Капитолийских музеях в Риме. Средняя величина эталонов римского фута составляет 29,62 см. Изображен фут и на ранневизантийской мозаике конца 4 – начала 5 в. н.э. из дома Евстолия в Курионе на Кипре", – пояснила она.Херсонесским ученым еще только предстоит досконально изучить уникальную находку, но уже сейчас они полагают, что открытие "херсонесского фута" относится к разряду мировых.""Херсонесский фут" позволяет расширить горизонты исследований всего Средиземноморского региона, предоставляя ученым новые данные и возможности", – заключила Наталия Гинькут.
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наука, херсонес, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, республика крым, археология, история, рим, севастополь
Наука, Наука, Херсонес, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, Республика Крым, Археология, история, Рим, Севастополь

Археологи нашли в древнем Херсонесе уникальный античный эталон длины

© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический/Владимир ДемиденкоМраморный стол с изображением мерной линейки - метрический стандарт, установленный властями Херсонеса в качестве эталона
Мраморный стол с изображением мерной линейки - метрический стандарт, установленный властями Херсонеса в качестве эталона - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический/Владимир Демиденко
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уникальную мраморную плиту с изображением мер длины обнаружили при раскопках античного Херсонеса сотрудники государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" (г. Севастополь). По их мнению, это научное открытие будет иметь мировое значение, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Археологи нашли необычный артефакт при исследовании пересечения главной улицы античного Херсонеса с 15-й поперечной улицей города, в засыпи подвала ранневизантийского времени.
По их словам, полностью сохранная круглая мраморная плита лежала в грунте лицевой стороной вниз. Она представляет собой столешницу (менсу) с диаметром 65 см, покрытую мелкими насечками. На части поверхности расположены рельефные изображения двух длинных прямоугольных полос, которые разделены поперечными линиями на отрезки. На концах полос размещены выступы-указатели.
«

"Изображения представляют собой линейки с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой линейки – 29,4 см, а большой с разметкой – 55,6 см. Очевидно, этот стол был метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона. Он мог находиться в небольшом помещении при храме или у входа на Агору", рассказал заведующий отделом "Городище и некрополь" государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.

Современный человек пользуется стандартной линейкой, но в древности было множество стандартов, и каждый полис и государство применяли свои. Дискуссии об использовании той или иной практики продолжались длительное время. Единая, современная система мер длины стала складываться лишь в Новое время, отметил ученый.
"Греки и римляне использовали фут как единицу длины, однако римский фут был короче греческого. Римляне были первыми, разделившими фут на 12 меньших единиц. Они также стандартизировали длину, используя медные стержни, которые, вероятно, соответствовали длине ступни императора. Каждый такт был разделен на двенадцать равных частей, причем унция, римское слово, обозначала двенадцатую часть", – пояснил Костромичев.
© CC BY-NC-SA 4.0/Carole RaddatoМозаичное изображение богини Ктизис, которая держит в руках римскую линейку с футом
Мозаичное изображение богини Ктизис - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© CC BY-NC-SA 4.0/Carole Raddato
Мозаичное изображение богини Ктизис, которая держит в руках римскую линейку с футом
По его словам, фут (29,6 см в среднем) как одна из основных мер длины использовался при планировке местностей, в скульптуре и в архитектуре, в модуле в качестве основной условной единицы для координации размеров статуи и здания.
Среди сотен других древнегреческих городов Херсонес Таврический выделяется тем, что в его округе сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделившая хору (греч. χώρα) (сельскохозяйственные районы города) на одинаковые по площади участки.
"Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу были взяты египетская оргия (ὀργυιά) в 2,094 м и составлявший ее четвертую часть египетский локоть (52,35 м). Несколько большее значение локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения. В пользу этого свидетельствует и значение местного фута на эталоне, практически совпадающее со значением римского фута", – рассказал старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Максим Тюрин.
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Находка плиты с изображением мер длины является поистине уникальной, отметила ученый секретарь музея Наталия Гинькут.
"Визуализация меры длины античного времени встречается очень редко. В мире известны, например, несколько изображений римских эталонов фута. Все они хранятся в Капитолийских музеях в Риме. Средняя величина эталонов римского фута составляет 29,62 см. Изображен фут и на ранневизантийской мозаике конца 4 – начала 5 в. н.э. из дома Евстолия в Курионе на Кипре", – пояснила она.
Херсонесским ученым еще только предстоит досконально изучить уникальную находку, но уже сейчас они полагают, что открытие "херсонесского фута" относится к разряду мировых.
""Херсонесский фут" позволяет расширить горизонты исследований всего Средиземноморского региона, предоставляя ученым новые данные и возможности", – заключила Наталия Гинькут.
 
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