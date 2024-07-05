https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс

"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс - РИА Новости, 05.07.2024

"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс

Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:24

2024-07-05T23:24

2024-07-05T23:43

специальная военная операция на украине

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

военно-морские силы сша

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии своих кибервозможностей, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис."НАТО развивается недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая стремительно учится в реальном конфликте, в то время как альянс ограничивается испытаниями и гипотезами<…> коллективная кибер-оборона НАТО практически отсутствует", — полагает отставной адмирал.Он прогнозирует, что со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя, а "умные машины" могут значительно усилить техническое обслуживание и логистику в военных условиях. Вот почему отставание НАТО от России в "этой гонке" так важно, резюмирует Ставридис.В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News сделал признание, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось, в то время как НАТО потеряла много времени на наращивание производства вооружений.

https://ria.ru/20240705/nato-1957704132.html

россия

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джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, военно-морские силы сша, россия