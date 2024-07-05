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"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 05.07.2024 (обновлено: 23:43 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html
"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс
"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс - РИА Новости, 05.07.2024
"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс
Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:24
2024-07-05T23:43
специальная военная операция на украине
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
военно-морские силы сша
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии своих кибервозможностей, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис."НАТО развивается недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая стремительно учится в реальном конфликте, в то время как альянс ограничивается испытаниями и гипотезами&lt;…&gt; коллективная кибер-оборона НАТО практически отсутствует", — полагает отставной адмирал.Он прогнозирует, что со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя, а "умные машины" могут значительно усилить техническое обслуживание и логистику в военных условиях. Вот почему отставание НАТО от России в "этой гонке" так важно, резюмирует Ставридис.В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News сделал признание, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось, в то время как НАТО потеряла много времени на наращивание производства вооружений.
https://ria.ru/20240705/nato-1957704132.html
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джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, военно-морские силы сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, Военно-морские силы США, Россия
"Быстро учатся". Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс

Экс-главком НАТО Ставридис: НАТО отстает от России в использовании ИИ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл РИА Новости. Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии своих кибервозможностей, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

"НАТО развивается недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая стремительно учится в реальном конфликте, в то время как альянс ограничивается испытаниями и гипотезами<…> коллективная кибер-оборона НАТО практически отсутствует", — полагает отставной адмирал.

Он прогнозирует, что со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя, а "умные машины" могут значительно усилить техническое обслуживание и логистику в военных условиях. Вот почему отставание НАТО от России в "этой гонке" так важно, резюмирует Ставридис.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News сделал признание, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось, в то время как НАТО потеряла много времени на наращивание производства вооружений.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОВоенно-морские силы СШАРоссия
 
 
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