https://ria.ru/20240705/nato-1957671250.html

Провал Байдена на дебатах бросает тень на саммит НАТО, пишут СМИ

Провал Байдена на дебатах бросает тень на саммит НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Провал Байдена на дебатах бросает тень на саммит НАТО, пишут СМИ

Провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах может сказаться на отношении к нему участников саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:29

2024-07-05T14:29

2024-07-05T14:30

в мире

сша

вашингтон (штат)

атланта

джо байден

джилл байден

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах может сказаться на отношении к нему участников саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, на фоне его выступления на дебатах в июне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал со ссылкой на дипломатов, Байден будет испытывать огромное давление на предстоящем саммите НАТО, на котором ему придется показать, что он все еще "жизнеспособный противник" против экс-президента США Дональда Трампа, которого считают угрозой для НАТО. "Дипломаты (стран НАТО) считают, что шансы на то, что Байден допустит серьезную ошибку на саммите НАТО, невелики, однако один из европейских дипломатов заявил, что, даже если Байден будет держаться хорошо, "сомнения все равно останутся", учитывая его провальное выступление на дебатах", - сообщает CNN. В сообщении также говорится, что союзники не будут поднимать тему неудачных дебатов лично с Байденом, однако они наверняка будут обсуждать его выступление между собой. Кроме того, дипломаты считают, что внимание, которое будет приковано к Байдену на следующей неделе - "палка о двух концах", поскольку, с одной стороны, это повысит внимание к самой встрече, а с другой - будет отвлекать от сути мероприятия, говорится в том же сообщении. "Если это (поведение Байдена на саммите - ред.) снова окончится провалом, то это подпитает "кризисные настроения" ", - добавил один из дипломатов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл Байден помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240703/semafor-1957234871.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956807064.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956473775.html

сша

вашингтон (штат)

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), атланта, джо байден, джилл байден, дональд трамп, нато, предвыборные дебаты трампа и байдена