В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО
Глава МВД Польши: Украина понимает, что ее не примут в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Руководители Украины понимают, что их страна не будет принята в НАТО, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
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"Руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО", - сказал Семоняк в эфире Польского радио.
По его словам, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.
"Сами документы и декларации Украину не защитят, так что я думаю, что будет показана перспектива членства в НАТО для Украины", - отметил министр.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.