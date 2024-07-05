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В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО - РИА Новости, 05.07.2024
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14:23 05.07.2024 (обновлено: 14:45 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/nato-1957668755.html
В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО
В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО - РИА Новости, 05.07.2024
В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО
Руководители Украины понимают, что их страна не будет принята в НАТО, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:23
2024-07-05T14:45
в мире
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майкл карпентер
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ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Руководители Украины понимают, что их страна не будет принята в НАТО, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.&quot;Руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО&quot;, - сказал Семоняк в эфире Польского радио.По его словам, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе."Сами документы и декларации Украину не защитят, так что я думаю, что будет показана перспектива членства в НАТО для Украины", - отметил министр.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240705/nato-1957666880.html
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в мире, нато, украина, томаш семоняк, россия, польша, майкл карпентер, владимир путин
В мире, НАТО, Украина, Томаш Семоняк, Россия, Польша, Майкл Карпентер, Владимир Путин
В Польше заявили, что Украина не будет принята в НАТО

Глава МВД Польши: Украина понимает, что ее не примут в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Руководители Украины понимают, что их страна не будет принята в НАТО, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
«

"Руководители Украины являются реалистами и знают, что страна, которая ведет войну, на которую напали, не будет принята в НАТО", - сказал Семоняк в эфире Польского радио.

По его словам, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, Украине лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.
"Сами документы и декларации Украину не защитят, так что я думаю, что будет показана перспектива членства в НАТО для Украины", - отметил министр.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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