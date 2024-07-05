https://ria.ru/20240705/moskva-1958302661.html
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 08.07.2024
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-05T16:56
2024-07-05T16:56
2024-07-08T17:21
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деревья
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, непогода, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода, Деревья
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.