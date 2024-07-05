https://ria.ru/20240705/moskva-1958298262.html

Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду

Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду - РИА Новости, 08.07.2024

Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду

Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, которая начнется после полудня, ожидается сильный дождь с грозой и градом,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-05T10:07

2024-07-05T10:07

2024-07-08T17:12

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москва

экология в россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, которая начнется после полудня, ожидается сильный дождь с грозой и градом, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в пятницу в столице вновь будет сильная жара, воздух прогреется до плюс 34 градусов. "После 12:00 погода может резко ухудшиться. Ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/biryukov-1957118416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, экология в россии