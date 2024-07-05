https://ria.ru/20240705/moskva-1958298262.html
Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду
Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду - РИА Новости, 08.07.2024
Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду
Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, которая начнется после полудня, ожидается сильный дождь с грозой и градом,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-05T10:07
2024-07-05T10:07
2024-07-08T17:12
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москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, которая начнется после полудня, ожидается сильный дождь с грозой и градом, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в пятницу в столице вновь будет сильная жара, воздух прогреется до плюс 34 градусов. "После 12:00 погода может резко ухудшиться. Ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Жителей Москвы попросили быть предельно внимательными в непогоду
В Москве в пятницу ожидается сильный дождь с грозой и градом
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, которая начнется после полудня, ожидается сильный дождь с грозой и градом, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в пятницу в столице вновь будет сильная жара, воздух прогреется до плюс 34 градусов.
"После 12:00 погода может резко ухудшиться. Ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.