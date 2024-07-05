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Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ - РИА Новости, 05.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
19:14 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/moskva-1957743752.html
Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ
Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ - РИА Новости, 05.07.2024
Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ
На Ленинградском шоссе столицы появится административно-деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), более двух тысяч... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:14
2024-07-05T19:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. На Ленинградском шоссе столицы появится административно-деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), более двух тысяч специалистов разных отраслей экономики смогут туда трудоустроиться, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Административно-деловой центр расположится на берегу Химкинского водохранилища, недалеко от станции метро "Беломорская". Трудоустроиться туда смогут более двух тысяч специалистов из разных профессиональных областей. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать комфортную деловую среду в районе и обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Данный комплекс станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.По словам директора компании Plus Development, инвестора проекта Елены Тарасовой, бизнес-центр класса "В+" общей площадью более 48 тысяч квадратных метров с подземным паркингом станет частью масштабного проекта с единой концепцией. Проект становится более привлекательным с точки зрения реализации и эффективности финмодели, когда инвестор входит в него на стадии ГПЗУ со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, считает Тарасова.Директор добавила, что для размещения офисов разных компаний и создания рабочих мест проект становится привлекательным из-за транспортной доступности и сложившейся инфраструктуры.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что планируется строительство делового центра в ЮАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.За четыре года существования программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Более 100 соглашений с инвесторами было заключено правительством Москвы. Они предполагают строительство более 100 квадратных метров недвижимости – новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы. Более 1,7 триллиона рублей будет вложено в развитие Москвы в рамках программы.
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москва, сергей собянин, ленинградское шоссе
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Ленинградское шоссе

Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ

© Пресс-служба ДИППНовый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ
Новый административно-деловой центр появится на севере Москвы в рамках МПТ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. На Ленинградском шоссе столицы появится административно-деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), более двух тысяч специалистов разных отраслей экономики смогут туда трудоустроиться, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Административно-деловой центр расположится на берегу Химкинского водохранилища, недалеко от станции метро "Беломорская". Трудоустроиться туда смогут более двух тысяч специалистов из разных профессиональных областей. Реализация проекта по программе стимулирования создания мест приложения труда позволит создать комфортную деловую среду в районе и обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Данный комплекс станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
По словам директора компании Plus Development, инвестора проекта Елены Тарасовой, бизнес-центр класса "В+" общей площадью более 48 тысяч квадратных метров с подземным паркингом станет частью масштабного проекта с единой концепцией. Проект становится более привлекательным с точки зрения реализации и эффективности финмодели, когда инвестор входит в него на стадии ГПЗУ со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, считает Тарасова.
Директор добавила, что для размещения офисов разных компаний и создания рабочих мест проект становится привлекательным из-за транспортной доступности и сложившейся инфраструктуры.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что планируется строительство делового центра в ЮАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
За четыре года существования программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Более 100 соглашений с инвесторами было заключено правительством Москвы. Они предполагают строительство более 100 квадратных метров недвижимости – новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы. Более 1,7 триллиона рублей будет вложено в развитие Москвы в рамках программы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей СобянинЛенинградское шоссе
 
 
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