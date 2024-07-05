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Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь
Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь - РИА Новости, 05.07.2024
Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:45
2024-07-05T16:45
2024-07-05T17:06
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что необходимо воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, общество, погода
Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь
Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь, есть случаи падения деревьев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.