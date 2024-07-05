https://ria.ru/20240705/moskva-1957715866.html

Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь

Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь - РИА Новости, 05.07.2024

Некоторые районы Москвы накрыл сильный дождь

Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:45

2024-07-05T16:45

2024-07-05T17:06

москва

общество

погода

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что необходимо воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240705/kapibara-1957686876.html

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москва, общество, погода