https://ria.ru/20240705/moskva-1957611672.html

VK Fest 2024 представил свою программу в Москве

VK Fest 2024 представил свою программу в Москве - РИА Новости, 05.07.2024

VK Fest 2024 представил свою программу в Москве

В Москве 13 и 14 июля VK Fest впервые пройдет в "Лужниках" — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. На фестивале выступят... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:54

2024-07-05T11:54

2024-07-05T11:55

vk fest

москва

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве 13 и 14 июля VK Fest впервые пройдет в "Лужниках" — на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. На фестивале выступят поп-артисты, инди-звёзды и фрешмены, более 100 инфлюенсеров встретятся с поклонниками. Посетителей ждут лекции от экспертов, паблик-токи, развлечения для детей, квесты и квизы с подарками, танцевальные батлы, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы и фуд-корт. Гости смогут принять участие в активностях локаций "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей" и на партнёрских площадках.Фестивальная площадка в Москве будет работать в каждый из дней VK Fest с 11:00 до 23:00. Достаточно скачать приложение VK Fest, чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой. В нём есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.Музыкальный лайнап VK Fest в МосквеВ первый день фестиваля, 13 июля, на Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, Валя Карнавал и SHAMAN. На Белой сцене выступят Три дня дождя, OBLADAET, тринадцать карат, SODA LUV, Кишлаĸ, LOVV66, Toxi$, Limba, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На Фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, "Обстоятельства", EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.В последний день VK Fest, 14 июля, на Синей сцене выступит специальный гость, имя которого будет в секрете до его выхода к зрителям. На этой сцене свои хиты исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, "Моя Мишель" и INSTASAMKA. Посетителей ждёт шоу VK Мегамикс, во время которого выступят артисты и группы 1990-х и 2000-х годов: Шура, "Отпетые мошенники", "На-На", Доминик Джокер, "Рок-Острова", Никита, Антоха MC с трибьютом Михея, Вадим Самойлов "Агата Кристи". На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, WildWays, Jane Air, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина, 10AGE, BY Индия и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят Thomas Mraz, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.Традиционно на фестивале будет синяя дорожка, по которой пройдут выступающие и приглашённые звёзды, актёры, спортсмены и другие знаменитые гости. Они появятся перед зрителями в ярких образах, устроят для них шоу, музыканты исполнят свои треки в необычном формате. С артистами в неформальной обстановке пообщаются звёздные ведущие.Трансляция VK Fest ВКонтактеVK Fest проведёт прямую трансляцию с московского open-air. Пользователи ВКонтакте смогут увидеть в прямом эфире события Синей и Белой сцен, в студии Владимира Маркони и на синей дорожке. Команда VK Fest покажет самые яркие моменты с фестивалей в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге. Посмотреть, как open-air проходил в 2024 году и какие сюрпризы он готовит в Москве, можно будет в сообществе VK Fest. Трансляция с площадки "Знание.Лекторий" пройдёт в официальном сообществе российского общества "Знание".Выступления на Синей сцене, активности на синей дорожке, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони и сюжеты из городов проведения фестиваля будут переведены на русский жестовый язык. В этом помогут эксперты московского театра неслышащих актёров "Недослов" и переводчицы Катерина Кононенко, Мария Зизина и Маргарита Старцева.

https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html

https://ria.ru/20230725/vkontakte-1886187129.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

vk fest, москва