https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html

В Москве закроют парки из-за непогоды

В Москве закроют парки из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве закроют парки из-за непогоды

Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:53

2024-07-05T11:53

2024-07-05T13:17

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_84b42b5deaae96e02c9c10967c62d4f8.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры."В 12.00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки в связи с ухудшением погодных условий... Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без необходимости", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили в Telegram-канале "Аптекарского огорода", из-за мощного урагана "Орхан" с 14.00 площадка закрывается до конца дня.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20240705/nepogoda-1957584330.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество