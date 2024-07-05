https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html
В Москве закроют парки из-за непогоды
В Москве закроют парки из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве закроют парки из-за непогоды
Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:53
2024-07-05T11:53
2024-07-05T13:17
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_84b42b5deaae96e02c9c10967c62d4f8.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры."В 12.00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки в связи с ухудшением погодных условий... Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без необходимости", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили в Telegram-канале "Аптекарского огорода", из-за мощного урагана "Орхан" с 14.00 площадка закрывается до конца дня.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20240705/nepogoda-1957584330.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_d435ddfc7527a1cd8430a2b6e901fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве закроют парки из-за непогоды
Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В 12.00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки в связи с ухудшением погодных условий... Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без необходимости", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в Telegram-канале "Аптекарского огорода", из-за мощного урагана "Орхан" с 14.00 площадка закрывается до конца дня.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.