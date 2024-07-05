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В Москве закроют парки из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024
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11:53 05.07.2024 (обновлено: 13:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html
В Москве закроют парки из-за непогоды
В Москве закроют парки из-за непогоды - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве закроют парки из-за непогоды
Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:53
2024-07-05T13:17
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры."В 12.00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки в связи с ухудшением погодных условий... Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без необходимости", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили в Telegram-канале "Аптекарского огорода", из-за мощного урагана "Орхан" с 14.00 площадка закрывается до конца дня.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве закроют парки из-за непогоды

Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские парки будут закрыты в пятницу с 12.00 из-за прогнозируемой непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В 12.00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки в связи с ухудшением погодных условий... Настоятельно рекомендуем не выходить на улицу без необходимости", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в Telegram-канале "Аптекарского огорода", из-за мощного урагана "Орхан" с 14.00 площадка закрывается до конца дня.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
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