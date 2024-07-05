Моргенштерну* грозит уголовное преследование
Моргенштерну грозит возбуждение дела за неуведомление МВД о гражданстве Израиля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рэперу-иноагенту Алишеру Валееву* (Моргенштерн*) грозит уголовное дело за неуведомление МВД о наличии другого гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Валеев*, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка", — рассказал собеседник агентства.
Рэперу может грозить дело по статье 330.2 УК России "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства". Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 400 часов.
Как уточнил источник, музыкант получил израильское гражданство весной 2022 года.
Адвокат рэпера Сергей Жорин позднее заявил РИА Новости, что Моргенштерну* не грозит уголовное преследование, поскольку он длительное время отсутствует в России. По его словам, ответственность может возникнуть только в случае нарушения сроков уведомления властей уже после въезда в страну. При этом Жорин не подтвердил и не опроверг наличие у музыканта другого гражданства.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. В июне прокуратура Москвы сообщила, что против рэпера могут возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По данным ведомства, в течение года его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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