https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957784780.html

Власти Молдавии отказались изложить ЕСПЧ аргументы о запрете партии "Шор"

Власти Молдавии отказались изложить ЕСПЧ аргументы о запрете партии "Шор" - РИА Новости, 05.07.2024

Власти Молдавии отказались изложить ЕСПЧ аргументы о запрете партии "Шор"

Руководство Молдавии проигнорировало запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно запрета партии "Шор", заявили в пятницу юристы, защищающие... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:45

2024-07-05T21:45

2024-07-05T21:45

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Руководство Молдавии проигнорировало запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно запрета партии "Шор", заявили в пятницу юристы, защищающие интересы молдавского оппозиционного политика Илана Шора. Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. В мае оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор" в связи с нарушением ее права участвовать в президентских выборах. "ЕСПЧ принял решение о рассмотрении аргументов, представленных партией "Шор", и призвал правительство Молдавии высказаться по поводу запрета на ее деятельность. Однако, несмотря на серьезность обвинений и важность рассмотрения данного дела, руководство Молдавии, возглавляемое (Майей - ред.) Санду, не представило никаких комментариев. На этой неделе истек срок, в течение которого правительство Молдавии должно было представить ответ в ЕСПЧ относительно запрета партии "Шор", - говорится в распространённом для СМИ заявлении группы юристов, защищающих интересы Шора. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240705/shor-1957761877.html

https://ria.ru/20240701/shor-1956633688.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)