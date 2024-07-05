https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957749879.html

Правящая партия Молдавии готовит фальсификацию выборов, заявил политолог

Правящая партия Молдавии готовит фальсификацию выборов, заявил политолог - РИА Новости, 05.07.2024

Правящая партия Молдавии готовит фальсификацию выборов, заявил политолог

Правящая в Молдавии пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовится к фальсификации результатов предстоящих выборов главы государства и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:34

2024-07-05T18:34

2024-07-05T18:34

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовится к фальсификации результатов предстоящих выборов главы государства и парламента, заявил журналистам в Кишиневе политолог Корнелиу Чуря. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Парламентские выборы состоятся в Молдавии в 2025 году, точная дата пока не определена. "Мы наблюдаем, что правящая партия намерена прибегнуть к фальсификации выборов президента, а затем и парламентских. Депутаты ПДС внедряют сомнительные инструменты, такие, например, как голосование по почте. Мы видим, что на оппозицию оказывается беспрецедентное давление, запрещают партии, задерживают несогласных политиков с позицией ПДС и президента Санду. Эти и другие признаки говорят о том, что действующая власть идет на различные ухищрения, чтобы любой ценой выиграть выборы", - отметил Чуря. Политолог подчеркнул, что фальсификация на выборах может принести партии власти как минимум дополнительно 10% голосов, при этом западные партнеры президента Санду и ПДС постараются не заметить нарушения правящей молдавской элиты. "Очевидно, что партия власти уже приняла решение для себя, что все методы хороши для достижения победы. Однозначно нельзя оценить, сколько голосов принесет Санду и ПДС фальсификация. Пожалуй, не менее 10%. И это на самом деле очень много. И мне видится, что Запад закроет глаза на это. Запад сам в последнее время стал мастером по манипуляции и фальсификации выборов. Вероятно, ранее обкатанные соответствующие технологии в других странах, в том числе и в США, Румынии, будут применяться и в Молдавии", - считает Чуря. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240618/vybory-1953817569.html

https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html

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в мире, молдавия, майя санду