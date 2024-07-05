https://ria.ru/20240705/mnogodetnost-1957659438.html

Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы

Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы - РИА Новости, 05.07.2024

Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы

Сенатор Наталия Косихина призвала снимать больше российских фильмов и сериалов о многодетных семьях, чтобы популяризовать многодетность, что актуально в Год... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:11

2024-07-05T14:11

2024-07-05T14:11

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951274750_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_be0c0638623c29cf307644695bc8f890.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина призвала снимать больше российских фильмов и сериалов о многодетных семьях, чтобы популяризовать многодетность, что актуально в Год семьи. "Съёмка фильмов, сериалов, телепередач с сюжетами о семьях с детьми позволит потенциально оказать позитивное воздействие на колеблющихся будущих отцов и матерей абсолютно разного возраста. Уверена, что качественная и совместная профессиональная работа на разных телеплощадках, а также в интернете, несомненно, окажут позитивное влияние на многих граждан России", - сказала она РИА Новости. По словам сенатора, необходимо выделять таким фильмам и сериалам наилучшее время на телеканалах, чтобы их могло посмотреть максимальное количество телезрителей. "Молодёжь не боится создавать семьи и рожать первенца, а те родители, которые уже имеют сыновей или дочерей, без страха решают родить ещё ребёнка. Я по-настоящему восхищена этими людьми, большинство из которых не только рожают детей, но и дают им достойное воспитание и образование, которое помогает им реализовываться в жизни!" - добавила парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2024 год Годом семьи в России.

https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия