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Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы
Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы - РИА Новости, 05.07.2024
Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы
Сенатор Наталия Косихина призвала снимать больше российских фильмов и сериалов о многодетных семьях, чтобы популяризовать многодетность, что актуально в Год... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:11
2024-07-05T14:11
2024-07-05T14:11
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина призвала снимать больше российских фильмов и сериалов о многодетных семьях, чтобы популяризовать многодетность, что актуально в Год семьи. "Съёмка фильмов, сериалов, телепередач с сюжетами о семьях с детьми позволит потенциально оказать позитивное воздействие на колеблющихся будущих отцов и матерей абсолютно разного возраста. Уверена, что качественная и совместная профессиональная работа на разных телеплощадках, а также в интернете, несомненно, окажут позитивное влияние на многих граждан России", - сказала она РИА Новости. По словам сенатора, необходимо выделять таким фильмам и сериалам наилучшее время на телеканалах, чтобы их могло посмотреть максимальное количество телезрителей. "Молодёжь не боится создавать семьи и рожать первенца, а те родители, которые уже имеют сыновей или дочерей, без страха решают родить ещё ребёнка. Я по-настоящему восхищена этими людьми, большинство из которых не только рожают детей, но и дают им достойное воспитание и образование, которое помогает им реализовываться в жизни!" - добавила парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2024 год Годом семьи в России.
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РИА Новости
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общество, россия
Сенатор призвала популяризовать многодетность в России через кино и сериалы
Сенатор Косихина призвала снимать больше российских фильмов о многодетных семьях
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина призвала снимать больше российских фильмов и сериалов о многодетных семьях, чтобы популяризовать многодетность, что актуально в Год семьи.
«
"Съёмка фильмов, сериалов, телепередач с сюжетами о семьях с детьми позволит потенциально оказать позитивное воздействие на колеблющихся будущих отцов и матерей абсолютно разного возраста. Уверена, что качественная и совместная профессиональная работа на разных телеплощадках, а также в интернете, несомненно, окажут позитивное влияние на многих граждан России", - сказала она РИА Новости.
По словам сенатора, необходимо выделять таким фильмам и сериалам наилучшее время на телеканалах, чтобы их могло посмотреть максимальное количество телезрителей.
"Молодёжь не боится создавать семьи и рожать первенца, а те родители, которые уже имеют сыновей или дочерей, без страха решают родить ещё ребёнка. Я по-настоящему восхищена этими людьми, большинство из которых не только рожают детей, но и дают им достойное воспитание и образование, которое помогает им реализовываться в жизни!" - добавила парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин
ранее объявил 2024 год Годом семьи в России.