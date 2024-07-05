https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957597846.html
От украинских БПЛА за полгода погибли 98 человек, заявил Мирошник
От украинских БПЛА за полгода погибли 98 человек, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
От украинских БПЛА за полгода погибли 98 человек, заявил Мирошник
Москва фиксирует увеличение числа случаев использования беспилотников ВСУ для атак по мирным гражданам, погоня БПЛА за гражданским транспортом стала одним из... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:22
2024-07-05T11:22
2024-07-05T11:51
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва фиксирует увеличение числа случаев использования беспилотников ВСУ для атак по мирным гражданам, погоня БПЛА за гражданским транспортом стала одним из развлечений украинских боевиков, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Сегодня мы фиксируем значительный рост случаев использования беспилотников различного типа для совершения атак на мирных жителей, на гражданские объекты, на гражданскую инфраструктуру. <...> Мы выделили новое развлечение нацистов, которое выглядит следующим образом: это погоня ударных беспилотников за гражданским транспортом. Они выслеживают на дорогах частные гражданские автомобили, рейсовые автобусы, транспорт коммунальных служб и наносят по ним смертоносные удары", - сказал Мирошник на брифинге.По его словам, украинские беспилотники также используются для атак на сельскохозяйственную технику, вышедшую для работы в полях в аграрных регионах России."От использования украинских БПЛА с 1 января по 30 июня текущего года ранены как минимум 486 жителей, в том числе 17 детей, погибли от использования Украиной беспилотных систем 98 мирных жителей, в том числе 7 детей" – добавил Мирошник.
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В мире, Россия, Технологии, Москва, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От украинских БПЛА за полгода погибли 98 человек, заявил Мирошник
Мирошник: от украинских БПЛА за полгода умерли 98 человек, в том числе 7 детей